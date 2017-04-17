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Видеоблогеру из Дно грозит 5 лет лишения свободы за песни и посты о ситуации и событиях в стране

44-летнему видеоблогеру из Дно Борису Яковлеву грозит 5 лет лишения свободы за песни и посты о ситуации и событиях в стране. Об этом со ссылкой на адвоката обвиняемого Дмитрия Дензе сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

Обвинение  в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета жителю Дно предъявило Управление федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Псковской области.

Сообщается, что Борис Яковлев известен авторскими песнями, которые он публикует в своем канале на YouTube. Адвокат рассказал, что его подзащитного обвинили по части 2 статье 280 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает до 5 лет реального лишения свободы. Свою вину дновец не признал, от дачи показаний отказался.

«Нам необходимо проанализировать материал, который ему вменяют. Назначена также компьютерная экспертиза по цифровым носителям, изъятым у Яковлева. Будет назначена и проведена судебная лингвистическая экспертиза. Подзащитному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - уточнил адвокат.

По версии ФСБ, помимо прочего, с 20 по 29 июня 2016 года Борис Яковлев разместил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» пять материалов, в которых изложил свои идеи о ситуации и событиях в стране.

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