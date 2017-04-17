За грабёж судимый великолучанин снова отправится в тюрьму

17:28, 20 апреля 2017, ПАИ

В Великих Луках суд приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы за грабёж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что 20 ноября 2016 года 38-летний безработный, судимый мужчина находился в гостях в квартире по улице Ботвина, где отобрал у 25-летнего жителя Великолукского района мобильный телефон. При этом злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов по голове, а затем скрылся с похищенным. Полиция задержала грабителя по «горячим следам».

Великолукский городской суд, рассмотрев данное уголовное дело, признал подсудимого виновным в совершении грабежа и постановил приговорить его к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.