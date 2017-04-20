«Горячая линия» пройдет в псковском Росреестре 27 апреля

18:02, 20 апреля 2017, ПАИ

27 апреля филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области проведет «горячую линию» на тему: «Установление или изменение границ населенных пунктов, территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На вопросы граждан ответит начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН, нормализации баз данных и инфраструктуры пространственных данных - Елена Шефова.

Прием звонков по телефону: (8112) 68-60-14 с 10:00 до 12:00.