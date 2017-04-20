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Экономика

Великолукские студенты побывали в бизнес-инкубаторе «Новация»

Студенты  Великолукской государственной сельскохозяйственной академии познакомились с мерами поддержки для начинающих предпринимателей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

«Поддержка начинающих предпринимателей - один из приоритетов экономической политики города. Меры поддержки для тех, кто решил открыть свое дело, разные: от консультаций по вопросам налогов, бизнес-планирования, предоставления офисных и производственных помещений, до участия в грантах. Задача такой поддержки – возможность открытия собственного бизнеса и устойчивого ведения дел в первое время», - отметили в пресс-службе администрации.

Студенты ВГСХА, обучающиеся экономическим специальностям, стали гостями великолукского бизнес-инкубатора «Новация». Для них была организована экскурсия по учреждению с показом офисных, бытовых и производственных помещений, оснащенных техникой. Молодежь узнала об истории создания, целях и задачах деятельности, мерах поддержки и услугах для начинающих предпринимателей, которые предоставляет бизнес-инкубатор.

Действующие и будущие предприниматели могут узнать об услугах бизнес-инкубатора «Новация» по адресу: город Великие Луки, улица Заслонова, 15. 
 

 

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