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Экономика

Около 12 тонн кормов из Чехии не пропустили через границу псковские ветеринары

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино (Печорский район) приостановлено движение автотранспортного средства, перемещавшего в Санкт-Петербург из Чехии сухие корма для кошек и собак «Фитмин, Натыка» общим весом около 12 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и  Псковской областям. 

Специалисты обнаружили несоответствие ветеринарного сертификата Чехии установленном образцу, выразившееся во внесении изменений в один из его пунктов, заверенных печатью учреждения и подписью должностного лица госветслужбы ЕС, исключающих безопасность кормов по содержанию ботулинистического токсина,

В итоге Управление запретило ввоз товара и оформило декларацию о возврате груза.

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