0
17:05
Первые в космосе, но вторые в кинематографе
11:18
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ»
15:48
Реконструкторов и лошадей на «Ледовом побоище» в этом году будет больше
21:40
290 миллионов получит Псковская область на работы по сохранению 12 памятников
17:48
Монументальное полотно «Ведут псов-рыцарей во Псков» представили в музее-заповеднике
16:45
Митингом у памятника Александру Невскому на горе Соколихе отметили в Пскове День воинской славы (ВИДЕО)
15:49
Жить жизнью города: Крыши подземного Пскова
Еще новости
Культура

До 15 июля будет смонтировано оборудование в островском кинозале

До 15 июля будет смонтировано оборудование в кинозале Центра культуры «Юбилейный» в Острове. На сайте госзакупок объявлен аукцион на его поставку и выполнение пуско-наладочных работ.

Максимальная цена контракта составляет 5 млн 2 тысячи 500 рублей. Источник финансирования — собственные средства Центра от приносящей доход деятельности.

На эти деньги будут приобретены: цифровой кинопроектор, сервер воспроизведения, звуковой процессор для цифрового кинопоказа, пассивная система для 3D-показа, кинопроекционный экран с серебряным покрытием, билетный программно-аппаратный комплекс, 198 кресел и другое.
 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ»
20 апреля 2017
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ» 1
Реконструкторов и лошадей на «Ледовом побоище» в этом году будет больше
19 апреля 2017
Реконструкторов и лошадей на «Ледовом побоище» в этом году будет больше
290 миллионов получит Псковская область на работы по сохранению 12 памятников
18 апреля 2017
290 миллионов получит Псковская область на работы по сохранению 12 памятников
Монументальное полотно «Ведут псов-рыцарей во Псков» представили в музее-заповеднике
18 апреля 2017
Монументальное полотно «Ведут псов-рыцарей во Псков» представили в музее-заповеднике 4
Митингом у памятника Александру Невскому на горе Соколихе отметили в Пскове День воинской славы (ВИДЕО)
18 апреля 2017
Митингом у памятника Александру Невскому на горе Соколихе отметили в Пскове День воинской славы (ВИДЕО)
Минкультуры вложит 9,5 млн в сохранение фресок Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря
18 апреля 2017
Минкультуры вложит 9,5 млн в сохранение фресок Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря
ПАИ разыграет еще два пригласительных на мероприятия Фестиваля русской музыки
17 апреля 2017
ПАИ разыграет еще два пригласительных на мероприятия Фестиваля русской музыки
Памятник Александру Солженицыну появится в Москве
13 апреля 2017
Памятник Александру Солженицыну появится в Москве 1

Идет загрузка...