До 15 июля будет смонтировано оборудование в островском кинозале

21:49, 20 апреля 2017, ПАИ

До 15 июля будет смонтировано оборудование в кинозале Центра культуры «Юбилейный» в Острове. На сайте госзакупок объявлен аукцион на его поставку и выполнение пуско-наладочных работ.

Максимальная цена контракта составляет 5 млн 2 тысячи 500 рублей. Источник финансирования — собственные средства Центра от приносящей доход деятельности.

На эти деньги будут приобретены: цифровой кинопроектор, сервер воспроизведения, звуковой процессор для цифрового кинопоказа, пассивная система для 3D-показа, кинопроекционный экран с серебряным покрытием, билетный программно-аппаратный комплекс, 198 кресел и другое.

