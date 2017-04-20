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Культура

На охрану коллекций псковского музея планируют направить 5 млн рублей

5 млн рублей планируется направить на охрану и безопасность коллекций, зданий, прилегающей территории, защиту жизни и здоровья сотрудников и посетителей Псковского музея-заповедника. Аукцион на оказание таких услуг объявлен на сайте госзакупок. 

Исполнитель контракта должен обеспечить круглосуточный контрольно-пропускной и противопожарный режим на объектах музея. В этот список входят: головное здание, Кремль, Покровская башня, фондохранилище «Дом Массона», Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, Палаты Постниковых «Мешок», Дом Ксендза, Дом Искры, музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова в Плюсском районе, музей-усадьба М. П. Мусоргского в Куньинском районе, музей-усадьба С. В. Ковалевской в Великолукском районе, Елизарово.

Аукцион назначен на 18 мая. Срок выполнения договора — в течение 6 месяцев с даты его подписания.

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