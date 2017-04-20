Более 100 литров спиртных напитков изъяли псковские сотрудники УФСИН за три месяца

20:12, 20 апреля 2017, ПАИ

В УФСИН России по Псковской области состоялось заседание коллегии по подведению итогов оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за первый квартал 2017 года. Мероприятие прошло под руководством начальника Управления Юрия Лымаря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В работе коллегии приняли участие заместители руководителя УФСИН, начальники отделов и служб, руководители подведомственных учреждений УФСИН, помощник начальника Управления по работе с верующими священник Михаил Федоров, председатель Совета ветеранов УИС по Псковской области Владимир Михайлов.

С основным докладом об итогах деятельности ведомства выступил Юрий Лымарь. По его словам, среднесписочная численность спецконтингента исправительных колоний Псковской области за три месяца составила 4 тыс. 112 человек, следственных изоляторов - 581 человек. Ю. Лымарь отметил уменьшение численности спецконтингента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,6 %. На конец отчетного периода по учетам уголовно-исполнительной инспекции прошли 2 тыс. 436 осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, что на 25,05% больше, чем год назад.

В отчетном периоде не было допущено побегов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, из-под охраны караулов и при конвоировании.

В ходе проведенных режимно-профилактических мероприятий и обысков в учреждениях УИС области при попытке доставки сотрудники изъяли пол-литра спиртных напитков промышленного производства и 108,3 литра кустарного производства, 15,700 граммов наркотических веществ, психотропных веществ или их аналогов, 57 единиц средств связи. При этом при попытке передачи запрещенных предметов в пределах режимных территорий исправительных учреждений были задержаны 17 граждан.

Также руководитель УФСИН обратил внимание на то, что в исправительных учреждениях области в течение первого квартала 2017 года количество лиц, досрочно возместивших исковые задолженности, увеличилось, зато сумма возмещения, напротив, значительно уменьшилась.

Спецконтингент был обеспечен основными видами вещевого довольствия и вещевым имуществом. Питание осужденных и лиц, содержащихся в следственных изоляторах региона, осуществлялось по нормам установленного законодательства, подчеркнул он.

Среднедневная заработная плата осужденных без начислений увеличилась на 18,64%.

Работа учреждений УИС области по итогам трех месяцев была признана удовлетворительной, участники заседания определили приоритетные задачи на второй квартал 2017 года. В завершение коллегии начальник Управления поблагодарил присутствующих за проделанную работу и напомнил о предстоящей контрольной проверке территориального органа инспекцией ФСИН России, которая состоится в июне текущего года.