Ряд поручений по безопасности детских перевозок дал Александр Кузнецов

20:22, 20 апреля 2017, ПАИ

20 апреля в Пскове состоялось очередное заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством заместителя губернатора Александра Кузнецова. В режиме видеоконференцсвязи в работе участвовали председатели муниципальных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Заседание было посвящено подведению итогов 2016 года и первого квартала 2017 года, теме безопасности детских перевозок и точечным вопросам безопасности на конкретных участках автодорог.

Открывая заседание, А. Кузнецов подчеркнул, что 2016 год Псковская область прошла с наименьшими потерями на дорогах с 1991 года, но при этом призвал ответственных за это направление «не обольщаться статистическими показателями». «140 погибших, из них 4 ребенка, не дают морального права рапортовать об успехах, несмотря на приближение к целевым показателям безопасности дорожного движения», — сказал он. Внимание членов комиссии было обращено на резонансное дорожное происшествие 14 апреля в Омской области, где школьная «Газель» выехала на железнодорожный переезд и столкнулась с грузовым составом. В автобусе ехали 12 человек, в том числе 10 детей 8–10 лет с педагогом 56 лет. Женщина погибла на месте, водитель скончался позднее.

Вице-губернатор поручил автотранспортным предприятиям области провести внеочередное профилактическое мероприятие с водительским составом и представить отчеты до наступления дня сдачи единого госэкзамена. Кроме того, руководителям образовательных учреждений при заказе услуг по перевозке детей рекомендовано, помимо обычных документов, запрашивать отчет о проведении профилактических мероприятий с водителями. Комитету по транспорту поручено сделать «контрольный срез» по школьным автобусам, чтобы выяснить, как на местах выполняется поручение по их принадлежности.

Начальник Управления государственного автодорожного надзора по Псковской области Александр Алексеев рассказал о мерах по предупреждению аварийности при осуществлении перевозок автомобильным транспортом организованных групп детей. В частности, он напомнил, что автобусы старше 10 лет запрещены для перевозки детей.

Также комиссия рассмотрела ряд точечных обращений муниципалитетов. Александр Кузнецов похвалил администрацию Новоржевского района за активность. Он призвал районы более тщательно готовить предложения, сопровождать их техническим обоснованием, а региональные органы власти более внимательно относится к предложениям местных властей.