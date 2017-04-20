Более 25 тысяч обучающихся в Псковской области прошли тестирование на наркотики в прошлом году

20:42, 20 апреля 2017, ПАИ

Начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов принял участие в заседании Совета Федерации по вопросам профилактики наркомании в образовательных организациях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В совещании под руководством заместителя председателя Совфеда Галины Кареловой приняли участие председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина, заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководители учебных заведений и специалисты в области профилактики наркомании.

Александр Седунов рассказал участникам заседания о совместной работе органов исполнительной власти региона и общественных организаций по профилактике наркомании среди подростков. Он обратил внимание на то, что основной целью в работе с молодежью является развитие положительной информационной и социально-культурной среды, способствующей формированию у детей и подростков антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры.

В прошлом году в Псковской области прошли 67 мероприятий в рамках акций «Сообщи, где торгуют смертью», «За здоровье и безопасность наших детей», Всемирный день здоровья, «Наш выбор — жизнь» и других, которыми было охвачено почти 8 тыс. обучающихся.

Кроме того, более 41 тыс. подростков приняли участие в тематических классных часах, просмотре и обсуждении антинаркотических фильмов, деловых и интерактивных играх, психологических тренингах, конкурсах и многих других мероприятиях.

Профилактическую работу с молодежью ведут и в учебных заведениях региона. В программы преподавания ОБЖ, биологии, химии и других дисциплин включены специализированные учебные модули. Во внеурочное время с подростками проводят психолого-педагогическую работу и вовлекают в творческие и спортивные занятия. Общий обхват дополнительным образованием детей и подростков составляет 85% от всех обучающихся в регионе, сообщил А. Седунов.

Помимо этого, на протяжении нескольких лет в Псковской области проводят социально-психологическое тестирование обучающихся на наркотики. В прошлом году в нем приняли участие более 25 тыс. детей в возрасте от 13 лет и старше. В результате обследований потребителей наркотических средств выявлено не было.