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Общество

«Землю богатырей» покажет псковичам школа искусств

22 апреля в 16:00 в Доме офицеров Пскова (улица Комдива Кирсанова, 5) состоится театрализованное музыкально-хореографическое представление «Земля богатырей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Земля богатырей» - это патриотический проект Детской школы искусств, цель которого - объединить в развернутую историческую картину самые значимые страницы героического прошлого народа и Псковщины.
«Вместе с учащимися и преподавателями ДШИ зрители совершат историческое путешествие: Древняя Русь и три богатыря; сражение Александра Невского у Пскова и диалог сквозь столетия двух ярких личностей  - Петра 1 и А. С. Пушкина; Великая Отечественная война и время оттепели; современная жизнь и, конечно же, взгляд в будущее... События, разделенные во временном пространстве самой историей, сольются в едином развернутом музыкально-хореографическом спектакле», - говорится в анонсе.

В мероприятии примут участие образцовые коллективы ДШИ: концертный хор «Гармония» (художественный руководитель и дирижер - заслуженный  работник  культуры и искусств РФ Виктор Лисенков),  хореографический ансамбль «Бусинки» (художественный руководитель Наталья Андреева), театр-студия народной песни «Горенка», инструментальный ансамбль «Контр-Бас», вокальные ансамбли выпускниц прошлых лет  «Ши-Фон » и «ТриА», хоровой коллектив младших классов ДШИ. 

Вход свободный.

 

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