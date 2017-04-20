«Землю богатырей» покажет псковичам школа искусств

20:37, 20 апреля 2017, ПАИ

22 апреля в 16:00 в Доме офицеров Пскова (улица Комдива Кирсанова, 5) состоится театрализованное музыкально-хореографическое представление «Земля богатырей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Земля богатырей» - это патриотический проект Детской школы искусств, цель которого - объединить в развернутую историческую картину самые значимые страницы героического прошлого народа и Псковщины.

«Вместе с учащимися и преподавателями ДШИ зрители совершат историческое путешествие: Древняя Русь и три богатыря; сражение Александра Невского у Пскова и диалог сквозь столетия двух ярких личностей - Петра 1 и А. С. Пушкина; Великая Отечественная война и время оттепели; современная жизнь и, конечно же, взгляд в будущее... События, разделенные во временном пространстве самой историей, сольются в едином развернутом музыкально-хореографическом спектакле», - говорится в анонсе.

В мероприятии примут участие образцовые коллективы ДШИ: концертный хор «Гармония» (художественный руководитель и дирижер - заслуженный работник культуры и искусств РФ Виктор Лисенков), хореографический ансамбль «Бусинки» (художественный руководитель Наталья Андреева), театр-студия народной песни «Горенка», инструментальный ансамбль «Контр-Бас», вокальные ансамбли выпускниц прошлых лет «Ши-Фон » и «ТриА», хоровой коллектив младших классов ДШИ.

Вход свободный.