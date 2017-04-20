Акция «Я выбираю здоровое будущее!» прошла в Псковском детском доме

20:56, 20 апреля 2017, ПАИ

В Пскове прошла акция «Я выбираю здоровое будущее!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Общественники вместе с полицейскими организовали профилактическую встречу с воспитанниками Псковского детского дома. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков поговорили с ребятами о преимуществах здорового образа жизни.

Заместитель начальника отдела УКОН УМВД России по Псковской области Ольга Мирвалиева познакомила воспитанников с информацией о наркоситуации на территории региона, рассказала о способах распространения наркотиков, а также о мерах по предупреждению вовлечения подростков к употреблению и незаконному обороту наркотических средств. Речь шла о правовых, медицинских и социальных последствиях этой проблемы. Отмечалось, что пристрастие к алкоголю, курению и наркотикам опасно еще и тем, что оно приводит к потере жизненных ориентиров, распаду семей, деградации личности.

В завершение встречи воспитанники посмотрели фильм о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ.