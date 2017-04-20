0
21:56
Развитие внутреннего туризма в России предложено стимулировать субсидиями
20:22
Ряд поручений по безопасности детских перевозок дал Александр Кузнецов
17:57
Бесплатными пирогами будут угощать псковичей на ярмарке «Время отдыхать»
17:05
Первые в космосе, но вторые в кинематографе
16:49
Игорь Бухаров: Странно развивать в Пскове французскую или итальянскую кухню
15:51
Фотосессию в стиле «ретро» провели участницы конкурса «Миссис Псков – 2017»
13:46
Издания «Есть по-псковски» и «Паспорт туриста» презентовал Медиахолдинг Псковской области на форуме «Вкус без границ»
Еще новости
Общество

Акция «Я выбираю здоровое будущее!» прошла в Псковском детском доме

В Пскове прошла акция «Я выбираю здоровое будущее!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Общественники вместе с полицейскими организовали профилактическую встречу с  воспитанниками  Псковского детского дома.  Сотрудники Управления по контролю  за оборотом наркотиков поговорили с ребятами о преимуществах здорового  образа жизни.

Заместитель начальника  отдела УКОН УМВД России по Псковской области Ольга Мирвалиева познакомила воспитанников с информацией о наркоситуации на территории региона, рассказала о способах распространения наркотиков, а также о мерах по предупреждению вовлечения подростков к употреблению и незаконному обороту наркотических средств. Речь шла о правовых, медицинских и социальных последствиях этой проблемы. Отмечалось, что пристрастие к алкоголю, курению  и наркотикам опасно еще и тем, что оно приводит к потере жизненных ориентиров, распаду семей, деградации личности.

В завершение встречи воспитанники посмотрели фильм о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Развитие внутреннего туризма в России предложено стимулировать субсидиями
20 апреля 2017
Развитие внутреннего туризма в России предложено стимулировать субсидиями
Ряд поручений по безопасности детских перевозок дал Александр Кузнецов
20 апреля 2017
Ряд поручений по безопасности детских перевозок дал Александр Кузнецов
Бесплатными пирогами будут угощать псковичей на ярмарке «Время отдыхать»
20 апреля 2017
Бесплатными пирогами будут угощать псковичей на ярмарке «Время отдыхать»
Фотосессию в стиле «ретро» провели участницы конкурса «Миссис Псков – 2017»
20 апреля 2017
Фотосессию в стиле «ретро» провели участницы конкурса «Миссис Псков – 2017» 2
Издания «Есть по-псковски» и «Паспорт туриста» презентовал Медиахолдинг Псковской области на форуме «Вкус без границ»
20 апреля 2017
Издания «Есть по-псковски» и «Паспорт туриста» презентовал Медиахолдинг Псковской области на форуме «Вкус без границ»
Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Пскове 24 апреля
20 апреля 2017
Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Пскове 24 апреля
Новый начальник псковского погрануправления будет назначен в ближайшие дни
20 апреля 2017
Новый начальник псковского погрануправления будет назначен в ближайшие дни
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ»
20 апреля 2017
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ» 1

Идет загрузка...