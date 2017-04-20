Запрещенные овощи и фрукты уничтожены на полигоне в Себеже

21:33, 20 апреля 2017, ПАИ

20 апреля на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже произведено уничтожение более 2,5 тонн подкарантинной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Транспортное средство с товаром без фитосанитарного сертификата было задержано в ходе мероприятий по контролю за ввозом грузов из Белоруссии. При досмотре специалисты выявили фрагменты этикеток, позволяющие установить происхождение продукции из стран - членов ЕС. При проведении полного досмотра с выгрузкой на складе временного хранения были найдены свежие томаты, перец, груши и яблоки, выращенные в Испании, Нидерландах и Польше. Эта плодоовощная продукция позже была уничтожена.

Кроме того, Управление приняло решение о возврате в Белоруссию продукции, находившейся в той же машине, на которую российские ответные экономические меры не распространяются: чеснока из Египта (0,069 тонны), капусты из Македонии (0,158 тонны), лука (0,25 тонны).