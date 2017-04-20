Не жечь траву и мусор призвали пожарные жителей частного сектора Великих Лук

21:06, 20 апреля 2017, ПАИ

20 апреля в частном секторе Великих Лук прошли профилактические мероприятия, направленные на предотвращение возникновения пожаров и гибели людей на них. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда были проведены профилактические беседы с населением о запрете сжигания сухой травянистой растительности (палов травы) и мусора, как вблизи жилого сектора, так и на землях сельхозназначения. Также специалисты рассказали жителям домов по улицам Тургенева, Молодогвардейцев, Русакова об обстановке с пожарами на территории города и региона, основных причинах возникновения возгораний.

Сотрудники МЧС распространили 42 памятки о запрете выжигания сухой растительности, проинструктировали 17 человек на территории 15 домовладений, а также дополнительно разъяснили гражданам меры привлечения к административной и уголовной ответственности за сжигание сухой прошлогодней растительности и мусора.