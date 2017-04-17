В Пскове в серии преступлений против собственности обвиняются два наркомана

21:14, 20 апреля 2017, ПАИ

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей в возрасте 23 и 24 лет, страдающих наркоманией и ранее судимых за совершение умышленных преступлений. Как сообщили Псковскому агентству информации в Следственном управлении СК РФ по Псковской области, в зависимости от действий каждого, им инкриминируется кража из жилища (пункт «а» части 3 статьи 158 УК РФ), мошенничество (часть 1 статьи 159 УК РФ), четыре грабежа (часть 1 статьи 161, пункт «а» части 2 статьи 161, пункты «а», «г» части 2 статьи 161 УК РФ).

По версии следствия, 5 июля 2016 года один из обвиняемых через незапертую дверь проник в дом знакомых в Порховском районе, откуда совершил кражу золотых украшений и денег. В тот же день другой обвиняемый попросил у случайного прохожего мобильный телефон, чтобы позвонить. Злоупотребив доверием, он отошел с гаджетом в сторону и скрылся.

На следующий день молодые люди отобрали деньги у несовершеннолетнего мальчика, который торговал мороженым и напитками у кинотеатра на площади Ленина в Пскове. 6-7 июля они совместно и единолично совершили три грабежа, завладев мобильными телефонами, деньгами и ювелирными изделиями водителей такси.

Сразу после задержания следователи добились их изоляции от общества, сейчас молодые люди по-прежнему содержатся в следственном изоляторе.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.