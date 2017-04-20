«Дачный рай» организовала центральная городская библиотека Пскова
Центральная городская библиотека Пскова открыла выставку «Дачный рай». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.
«Наконец, наступила долгожданная весна, погода начала радовать псковичей, стартовал дачный сезон. Именно он вдохновил сотрудников абонемента ЦГБ на создание тематической выставки «Дачный рай», - отметили в библиотеке.
На выставке представлены энциклопедии дачной жизни, книги об «умных» и декоративных огородах, календари садоводов, литература о секретах выращивания овощей, ягод и фруктов на приусадебном участке, издания о ландшафтном дизайне, журналы с советами опытных дачников, проверенными формулами получения богатого урожая. Всего в экспозицию вошли более 30 изданий. А в фонде абонемента Центральной городской библиотеке читатели найдут свыше 100 книг и журналов, посвященных дачной тематике.
Вход в «Дачный рай» свободный. Адрес: Псков, улица Конная, 6.