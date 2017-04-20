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Культура

Выставка «Гармония русской природы» откроется 25 апреля в Пскове

25 апреля в 14:00 в Псковском областном центре народного творчества (улица Некрасова, 10) состоится открытие выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Гармония русской природы», посвященной Году экологии в России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Доме детства и юношества «Радуга».

Организаторы отметили, что выставка детских работ проводится с целью развития творческого потенциала участников, направленного на сохранение отечественной культуры, формирование любви к родному краю, гордости за культурное наследие России.

В оргкомитет были представлены более 420 работ учащихся школ, учреждений дополнительного образования из 23 районов области, Великих Лук и Пскова. Творческие работы прошли предварительный отбор и лучшие из них вошли в экспозицию выставки. Это рисунки, вышитые картины, глиняные изделия, резьба и роспись по дереву, батик, бисерные изделия, авторская кукла и другие. Темы конкурса были следующие: «Мир на земле: красота родной природы», «Мой дом», «Моя деревня», «Мой город», «870-летие Москвы и 530-летие Московского Кремля», «520 лет российскому гербу», «Мечта о космосе».

Выставка продолжит работу до 6 мая, затем жюри подведет итоги и определит победителей по всем номинациям и во всех возрастных категориях от 5 до 18 лет.

 

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