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Общество

Развитие внутреннего туризма в России предложено стимулировать субсидиями

Развитие внутреннего и въездного туризма в России планируется стимулировать с помощью субсидий и частичного возмещения затрат туроператорам. Такие предложения вошли в проект концепции федеральной целевой программы (ФПЦ) «Развитие внутреннего и въездного туризма РФ». Об этом сообщил в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев, передает ТАСС.

«В проект концепции программы предложены меры по стимулированию развития отрасли внутреннего и въездного туризма. В числе этих мер - частичное возмещение затрат на оплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов по созданию туристских кластеров», - сказал Н. Королев.

Он также отметил, что предполагается субсидирование части авансового платежа по договорам лизинга пассажирских судов российского производства, используемых в туристических целях для морских и речных круизов. Кроме того, планируется субсидировать и часть затрат туроператорам, обеспечивающим турпоток на приоритетных туристских маршрутах по России, особенно в сезон пониженного спроса на туристические услуги.

Реализация федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма РФ» начнется в 2019 году.

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