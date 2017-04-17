0
21:38
Петербургского смертника готовил житель Подмосковья
17:40
В Пскове сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемого в угоне такси
11:47
Водитель фуры из Псковской области попал в смертельное ДТП в Карелии
09:57
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ
12:56
Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
10:52
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Мужчина отстреливает котов в Порхове
21:59
Крымское вино арестовано на выставке в Италии
Еще новости
Происшествия

Личность заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга установлена

Спецслужбы установили личность заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

В настоящее время по делу о теракте задержаны около десяти человек. В частности, 18 апреля суд арестовал до 3 июня уроженца Киргизии Аброра Азимова, которого считают одним из организаторов взрыва в петербургском метро — по версии следствия, он лично готовил смертника.

Напомним, теракт в петербургской подземке произошел 3 апреля. Согласно материалам дела, 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов пронес в метро две самодельных бомбы. Одну он заложил на станции «Площадь Восстания», а другую вез с собой в рюкзаке. На перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» взрывное устройство сработало, погибли 15 человек, включая Джалилова.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Петербургского смертника готовил житель Подмосковья
17 апреля 2017
Петербургского смертника готовил житель Подмосковья
В Пскове сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемого в угоне такси
15 апреля 2017
В Пскове сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемого в угоне такси 1
Водитель фуры из Псковской области попал в смертельное ДТП в Карелии
15 апреля 2017
Водитель фуры из Псковской области попал в смертельное ДТП в Карелии
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ
13 апреля 2017
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ 6
Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
12 апреля 2017
Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем 5
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Мужчина отстреливает котов в Порхове
12 апреля 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Мужчина отстреливает котов в Порхове 7
Крымское вино арестовано на выставке в Италии
11 апреля 2017
Крымское вино арестовано на выставке в Италии 5
4 лесных пожара произошли в Псковской области 10 апреля
11 апреля 2017
4 лесных пожара произошли в Псковской области 10 апреля

Идет загрузка...