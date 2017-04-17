Личность заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга установлена

22:05, 20 апреля 2017, ПАИ

Спецслужбы установили личность заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

В настоящее время по делу о теракте задержаны около десяти человек. В частности, 18 апреля суд арестовал до 3 июня уроженца Киргизии Аброра Азимова, которого считают одним из организаторов взрыва в петербургском метро — по версии следствия, он лично готовил смертника.

Напомним, теракт в петербургской подземке произошел 3 апреля. Согласно материалам дела, 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов пронес в метро две самодельных бомбы. Одну он заложил на станции «Площадь Восстания», а другую вез с собой в рюкзаке. На перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» взрывное устройство сработало, погибли 15 человек, включая Джалилова.