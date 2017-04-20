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Общество

Законопроект о лишении российского гражданства за терроризм отозван из Госдумы

20 апреля профильный комитет Госдумы РФ решил предложить Совету палаты снять с рассмотрения законопроект, предусматривающий лишение гражданства РФ осужденных за терроризм. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Согласие авторов законопроекта имеется», - говорится в решении комитета по госстроительству и законодательству, копией которого располагает агентство.

Согласно документу, Совету Госдумы предложено снять с рассмотрения проект закона «О внесении изменений в статью 22 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», который внесли Владимир Васильев («Единая Россия»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия») и Геннадий Зюганов (КПРФ).

Этот законопроект устанавливал, что основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ «будет являться осуждение лица к наказанию по вступившему в законную силу приговору суда за совершение преступлений террористического характера». Его авторы пояснили, что речь идет о лицах, имеющих второе гражданство наряду с российским.

 

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