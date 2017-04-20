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Культура

«Битву за Севастополь» и «Батальон» предложил показывать за рубежом Владимир Мединский

Отечественные фильмы о войне надо показывать аудитории за рубежом, заявил глава Министерства культуры Владимир Мединский, выступая на заседании Российского организационного комитета «Победа». Об этом сообщает ТАСС.

По мнению министра, такие показы для соотечественников и других зрителей могли бы поддержать МИД РФ и Россотрудничество. «Наше военно-патриотическое кино, такое, как «Битва за Севастополь», «Батальон», «28 панфиловцев»... эти фильмы собирают огромную кассу. Это говорит о том, что фильмы эти востребованы. Я бы очень просил Министерство иностранных дел и Россотрудничество помочь нам организовать показ этих фильмов в переводе, а он у нас сделан, для наших соотечественников и зрителей за рубежом», - сказал глава ведомства.

Напомним, что съемки фильма Дмитрия Месхиева «Батальонъ» проходили в Псковской области. А в картине «Битва за Севастополь» снялась псковичка Юлия Пересильд.

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