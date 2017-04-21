В Пскове водитель сбил мальчика и скрылся с места ДТП

08:10, 21 апреля 2017, ПАИ

20 апреля в Пскове в междомовом проезде у дома № 48 по улице Коммунальной, в районе мини-рынка «Нива», совершен наезд на 8-летнего мальчика. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Ребенок с травмами был доставлен в Детскую областную больницу.

Водитель с места ДТП скрылся, предположительно, он управлял машиной черного цвета.

Очевидцев и всех, обладающих какой-либо информацией по поводу этой аварии, просят обращаться по телефонам 66-16-49, 29-25-82, 29-25-83 или в дежурную часть по телефону 02.