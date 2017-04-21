Анальгетик без привыкания придумали российские фармацевты

08:15, 21 апреля 2017, ПАИ

В 2019 году в России должно появиться новое сильное обезболивающее, пишет газета «Известия».

Новое лекарство разработано на основе искусственно синтезированной молекулы. Для работы над проектом фармацевты получат 33 млн рублей бюджетных средств.

Препарат поможет онкобольным, сердечникам и другим пациентам с сильной болью и при этом не приведет к зависимости. Он будет выпускаться на основе производных вещества «гексаазаизовюрцитан».

«Применяемые в клинической практике обезболивающие препараты не удовлетворяют всем требованиям эффективности и безопасности (гастро-, нефро-, гепато-, гематотоксичность, развитие привыкания)», — говорится в сообщении министерства образования и науки.