0
10:23
Субсидии на благоустройство распределены между муниципалитетами Псковской области
09:25
День местного самоуправления отмечается 21 апреля в России
21:56
Развитие внутреннего туризма в России предложено стимулировать субсидиями
20:22
Ряд поручений по безопасности детских перевозок дал Александр Кузнецов
17:57
Бесплатными пирогами будут угощать псковичей на ярмарке «Время отдыхать»
17:05
Первые в космосе, но вторые в кинематографе
16:49
Игорь Бухаров: Странно развивать в Пскове французскую или итальянскую кухню
Еще новости
Общество

Анальгетик без привыкания придумали российские фармацевты

В 2019 году в России должно появиться новое сильное обезболивающее, пишет газета «Известия».

Новое лекарство разработано на основе искусственно синтезированной молекулы. Для работы над проектом фармацевты получат 33 млн рублей бюджетных средств.

Препарат поможет онкобольным, сердечникам и другим пациентам с сильной болью и при этом не приведет к зависимости. Он будет выпускаться на основе производных вещества «гексаазаизовюрцитан».

«Применяемые в клинической практике обезболивающие препараты не удовлетворяют всем требованиям эффективности и безопасности (гастро-, нефро-, гепато-, гематотоксичность, развитие привыкания)», — говорится в сообщении министерства образования и науки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Субсидии на благоустройство распределены между муниципалитетами Псковской области
21 апреля 2017
Субсидии на благоустройство распределены между муниципалитетами Псковской области
День местного самоуправления отмечается 21 апреля в России
21 апреля 2017
День местного самоуправления отмечается 21 апреля в России
Развитие внутреннего туризма в России предложено стимулировать субсидиями
20 апреля 2017
Развитие внутреннего туризма в России предложено стимулировать субсидиями
Ряд поручений по безопасности детских перевозок дал Александр Кузнецов
20 апреля 2017
Ряд поручений по безопасности детских перевозок дал Александр Кузнецов
Бесплатными пирогами будут угощать псковичей на ярмарке «Время отдыхать»
20 апреля 2017
Бесплатными пирогами будут угощать псковичей на ярмарке «Время отдыхать»
Фотосессию в стиле «ретро» провели участницы конкурса «Миссис Псков – 2017»
20 апреля 2017
Фотосессию в стиле «ретро» провели участницы конкурса «Миссис Псков – 2017» 4
Издания «Есть по-псковски» и «Паспорт туриста» презентовал Медиахолдинг Псковской области на форуме «Вкус без границ»
20 апреля 2017
Издания «Есть по-псковски» и «Паспорт туриста» презентовал Медиахолдинг Псковской области на форуме «Вкус без границ»
Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Пскове 24 апреля
20 апреля 2017
Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Пскове 24 апреля

Идет загрузка...