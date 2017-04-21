Автолавки на селе должны торговать спиртным, считают в Минпромторге

08:35, 21 апреля 2017, ПАИ

Минпромторг РФ предлагает разрешить автолавкам и маленьким магазинам торговать алкогольными напитками в сельской местности, сняв избыточные ограничения в этой сфере. Об этом пишет газета «Известия».

Предложения ведомства в конце апреля 2017 года будут обсуждать чиновники в Минэкономразвития, говорится в письме замминистра экономического развития Олега Фомичева.

«Ограничения должны перестать носить характер, губительный для легальной торговли и стимулирующий ее перетекание в нелегальный сектор, что наблюдается в настоящее время», — отметили в Минпромторге.

Сейчас торговля алкоголем в нестационарной рознице площадью до 50 кв. м запрещена. Минпромторг же предлагает ограничения снять.

Таким образом, речь может идти о легализации продаж крепкого алкоголя на селе и в некапитальных объектах при наличии лицензии, а также через мобильную торговлю, то есть автолавки, которые в российской глубинке являются эффективным форматом торговли.