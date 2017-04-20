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Локнянские школьники отличились на межмуниципальном этапе «Губернских состязаний»

20 апреля в Новосокольниках состоялись вторые межмуниципальные соревнования в рамках «Губернских состязаний». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото csppskov.ru

В соревнованиях приняли участие команды из 6 муниципалитетов, 63 школьника.

В итоге первое место заняла Локнянская средняя школа, второе - Переслегинская гимназия (Великолукский район). В тройку лидеров вошла также Куньинская средняя школа.

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