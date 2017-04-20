Локнянские школьники отличились на межмуниципальном этапе «Губернских состязаний»
20 апреля в Новосокольниках состоялись вторые межмуниципальные соревнования в рамках «Губернских состязаний». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
В соревнованиях приняли участие команды из 6 муниципалитетов, 63 школьника.
В итоге первое место заняла Локнянская средняя школа, второе - Переслегинская гимназия (Великолукский район). В тройку лидеров вошла также Куньинская средняя школа.