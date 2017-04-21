Лесной пожар произошёл вблизи псковской деревни Кислово

09:04, 21 апреля 2017, ПАИ

20 апреля вблизи деревни Кислово в Псковском районе произошел лесной пожар на площади 4 га. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание было обнаружено в 16:30, в 19:30 - ликвидировано на площади 5 га.

Также за минувшие сутки зарегистрированы 15 палов травы на площади 22, 1 га, по 3 – в Псковском районе и Гдове, по 2 – в Великолукском районе, Новосокольниках и Стругах Красных, по 1 – в Плюссе, Опочке и Идрице. Всего с начала периода в регионе произошли 117 палов травы на площади 167,6га.