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Общество

Монтаж водопропускных труб выполняется на месте строительства Северного обхода Пскова

На участке строительства Северного обхода Пскова в районе деревни Заровенье продолжается устройство земляного полотна в направлении трассы А-212, выполняется монтаж гофрированных водопропускных труб. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту, на площадке строительства путепровода на ПК56+63 идёт подготовка к устройству ростверка опоры №2.

  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту

На месте строительства транспортной развязки Северного обхода с автомобильной дорогой Псков - Гдов ведутся работы по устройству земляного полотна и временной объездной дороги.

На площадке по строительству моста через реку Великую на опоре № 1 выполнили армирование и бетонирование стоек контрфорсного типа. На опоре № 2 продолжается забивка свай, забиты более 60 свай из 96 требуемых проектом. Также продолжается возведение временной эстакады, выполняется монтаж четвертого пролета. Осуществляется перенос коммуникаций.

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