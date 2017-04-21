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Отравление угарным газом получил начальник производства при пожаре на складе картона в Пскове

Отравление угарным газом получил начальник производства компании «Нордикс-БАЛТ» при пожаре на складе картона в Пскове на улице Средняя, произошедшем 20 апреля. Как стало известно Псковскому агентству информации, мужчина отказался от госпитализации.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. В результате сгорели два складских здания и упаковочная продукция (картон), а также производственное здание размером и станки. 

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