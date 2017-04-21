Сапёры проведут идентификацию авиабомб в Невельском районе
21 апреля сапёры планируют обезвредить 152-миллиметровый артснаряд в Невеле и провести идентификацию авиабомб вблизи деревень Турки-Перевоз и Новохованск Невельского района.
Как стало известно Псковскому агентству информации, в указанном районе будет работать группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки.
Кроме того, представители поисково-спасательного отряда города Пскова 20 апреля обезвредили 76-миллиметровый артснаряд в деревне Кирово Псковского района.