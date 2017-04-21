Военные трофеи показали осужденным ИК-2 сотрудники островского музея

10:07, 21 апреля 2017, ПАИ

Осужденные ИК-2, расположенной в деревне Крюки, познакомились с выездной экспозицией островского военно-исторического музея. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В рамках проведения культурно-воспитательных мероприятий, направленных на стимулирование законопослушного поведения осужденных в период отбывания наказания, для осужденных колонии была организована передвижная музейная экспозиция под названием «Нам дороги эти позабыть нельзя…», посвященная событиям, происходящим на территории Островского района в 1941-1945 годах.

Представители музея продемонстрировали видеопрезентацию и собрание фотоматериалов, иллюстрирующих военные вехи в жизни района, связанные с периодом оккупации и ожесточенными боями с немецко-фашистскими захватчиками под Островом. Осужденные смогли не только познакомиться с документальными историческими фактами, но и увидеть подлинные экспонаты времен Великой Отечественной войны, обмундирование, а также военные трофеи и предметы солдатского быта (блокнот, портсигар, кисет).

В УФСИН отметили, что это уже не первое посещение сотрудниками музея исправительной колонии. Экспериментальная выездная выставка прошла в феврале прошлого года и, по словам администрации учреждения, имела большой положительный эффект в рамках воспитательной работы с осужденными. Именно поэтому было принято решение продолжить сотрудничество с военно-историческим музеем на регулярной основе.