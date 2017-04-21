«Налоговые каникулы» предполагается ввести для псковских садоводств

11:34, 21 апреля 2017, ПАИ

20 апреля глава Пскова Иван Цецерский провел рабочую встречу с председателем правления Псковской региональной общественной организации «Ассоциация садоводов Псковской области» Анатолием Бибаевым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Резкий рост финансовой нагрузки на садоводства при переоценке кадастровой стоимости земли напрямую коснулся тысяч псковичей. Городские власти проработали комплекс мероприятий, чтобы улучшить положение дачников. Администрация города разработала проект по снижению ставки земельного налога для владельцев участков и налоговым каникулам для товариществ. Накануне документы прошли комитет», - рассказал глава Пскова представителям организации садоводов.

На Комитете по бюджету, налогам и финансовому контролю депутаты поддержали изменения по земельному налогу для садоводств и их членов и вынесли на ближайшую сессию с рекомендацией «принять». «Два месяца шла работа по согласованию с администрацией города, налоговой инспекцией, КУГИ. В итоге для членов садоводств снизили ставку земельного налога физлиц с 0,3 до 0,2. А для садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), как юрлиц, на 2 года (2017 и 2018 годы) вообще отменили уплату земельного налога», - пояснил председатель комитета Евгений Самуйлов. «Налоговые каникулы» вводятся для того, чтобы садоводства смогли навести порядок в учете отведенных им земель, провести межевание.

Анатолий Бибаев поблагодарил Ивана Цецерского и всех, чьи усилия помогут псковским садоводствам: «В течение двух лет мы с председателями поработаем по определению земель общего пользования, постараемся навести порядок в этом направлении».

В ходе встречи речь зашла и о разработке Программы поддержки муниципальных садоводств. Иван Цецерский предложил товариществам принять участие в проекте «Народный бюджет», который ведёт Общественная палата города.

«Планируется, что финансирование будут получать идеи, направленные на развитие и благоустройство. Возможно, у вас будет желание поучаствовать», - заключил Иван Цецерский.