0
11:34
«Налоговые каникулы» предполагается ввести для псковских садоводств
11:16
Евгений Самуйлов хочет баллотироваться в Псковскую гордуму от «Единой России»
09:25
День местного самоуправления отмечается 21 апреля в России
14:28
Деликатный вопрос
14:13
На три буквы
15:40
Игорь Иванов: Безумная радость Минакова по поводу моего исключения преждевременна
10:03
Подарки для партии
Еще новости
Политика

«Налоговые каникулы» предполагается ввести для псковских садоводств

20 апреля глава Пскова Иван Цецерский провел рабочую встречу с председателем правления Псковской региональной общественной организации «Ассоциация садоводов Псковской области» Анатолием Бибаевым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Резкий рост финансовой нагрузки на садоводства при переоценке кадастровой стоимости земли напрямую коснулся тысяч псковичей. Городские власти проработали комплекс мероприятий, чтобы улучшить положение дачников. Администрация города разработала проект по снижению ставки земельного налога для владельцев участков и налоговым каникулам для товариществ. Накануне документы прошли комитет», - рассказал глава Пскова представителям организации садоводов.

На Комитете по бюджету, налогам и финансовому контролю депутаты поддержали изменения по земельному налогу для садоводств и их членов и вынесли на ближайшую сессию с рекомендацией «принять». «Два месяца шла работа по согласованию с администрацией города, налоговой инспекцией, КУГИ. В итоге для членов садоводств снизили ставку земельного налога физлиц с 0,3 до 0,2. А для садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), как юрлиц, на 2 года (2017 и 2018 годы) вообще отменили уплату земельного налога», - пояснил председатель комитета Евгений Самуйлов. «Налоговые каникулы» вводятся для того, чтобы садоводства смогли навести порядок в учете отведенных им земель, провести межевание.

Анатолий Бибаев поблагодарил Ивана Цецерского и всех, чьи усилия помогут псковским садоводствам: «В течение двух лет мы с председателями поработаем по определению земель общего пользования, постараемся навести порядок в этом направлении».

В ходе встречи речь зашла и о разработке Программы поддержки муниципальных садоводств. Иван Цецерский предложил товариществам принять участие в проекте «Народный бюджет», который ведёт Общественная палата города.

«Планируется, что финансирование будут получать идеи, направленные на развитие и благоустройство. Возможно, у вас будет желание поучаствовать», - заключил Иван Цецерский.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Налоговые каникулы» предполагается ввести для псковских садоводств
21 апреля 2017
«Налоговые каникулы» предполагается ввести для псковских садоводств
Евгений Самуйлов хочет баллотироваться в Псковскую гордуму от «Единой России»
21 апреля 2017
Евгений Самуйлов хочет баллотироваться в Псковскую гордуму от «Единой России» 3
День местного самоуправления отмечается 21 апреля в России
21 апреля 2017
День местного самоуправления отмечается 21 апреля в России
Игорь Иванов: Безумная радость Минакова по поводу моего исключения преждевременна
18 апреля 2017
Игорь Иванов: Безумная радость Минакова по поводу моего исключения преждевременна 15
Виктор Рулёв занял вакантное место в гордуме Пскова
17 апреля 2017
Виктор Рулёв занял вакантное место в гордуме Пскова 7
Доходы президента РФ снизились по сравнению с 2015 годом
14 апреля 2017
Доходы президента РФ снизились по сравнению с 2015 годом 10
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ
13 апреля 2017
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ 6
Госдума проголосовала за перенос выборов президента
12 апреля 2017
Госдума проголосовала за перенос выборов президента

Идет загрузка...