Псковская область принимает участие в третьем этапе учения МЧС России

09:40, 21 апреля 2017, ПАИ

21 апреля Псковская область принимает участие в третьем этапе Всероссийского командно-штабного учения МЧС России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На третьем этапе планируется отработать вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, а также выполнение практических мероприятий по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.

В рамках учения силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и Главного управления МЧС России по Псковской области приведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

Полученные сигналы доведены до администраций муниципальных образований и взаимодействующих структур области, также они получили вводные, разработанные для районов, подверженных угрозе природных пожаров в весенне-летний период.

Согласно полученным вводным, организованы: сбор руководящего состава Управления МЧС, работа межведомственного оперативного штаба, Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Псковской области, взаимодействующих организаций и федеральных органов исполнительной власти, выдвижение аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Псковской области в зону ликвидации условной ЧС.

«Крупномасштабное командно-штабное учение МЧС России относится к категории превентивных мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения ЧС и уменьшение количества людей, пострадавших в них. Подобные мероприятия позволяют еще раз отработать взаимодействие всех сил РСЧС области, своевременно разрабатывать различные методы реагирования на новые риски, испытывать на практике уникальные современные образцы пожарно-спасательной техники, внедрять инновационные технологии при оказании помощи населению и сводить к минимуму время реагирования и принятия управленческих решений в реальных кризисных ситуациях», - отметили в ведомстве.