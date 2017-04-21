Право сироты-инвалида на жилье отстояла прокуратура Порховского района

11:27, 21 апреля 2017, ПАИ

Псковский городской суд удовлетворил иск прокурора с требованием признать право инвалида на жилое помещение и включить его в список лиц, подлежащих обеспечением жильём. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Порховского района.

В судебном заседании установлено, что жилищная комиссия администрации Псковской области отказала лицу из числа детей-сирот в предоставлении жилья. Такое решение было принято в связи с тем, что сирота является инвалидом и, согласно индивидуальной программе реабилитации, ему необходима регулярная частичная помощью других людей для самообслуживания.

В то же время нормами федерального и регионального законодательства не предусмотрены основания отказа в предоставлении жилого помещения на основании сведений, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации инвалида.