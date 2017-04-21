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Общество

Возобновления выплаты компенсации партизану добилась псковская прокуратура

В Пскове прокуратура добилась в суде возобновления выплаты ежемесячной денежной компенсации инвалиду вследствие военной травмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ходе проверки установлено, что с 1 декабря 2014 года территориальное управление города Пскова главного Государственного управления социальной защиты населения прекратило выплату ежемесячной денежной компенсации женщине 1924 года рождения, являющейся инвалидом второй группы вследствие военной травмы.

Вместе с тем, по сведениям отдела военного комиссариата Псковской области по городу Пскову и Псковскому району, женщина принимала участие в партизанском движении в составе разведывательной спецгруппы «Владимир» в период с сентября 1941 года по март 1944 года, является участником Великой Отечественной войны.

Военную травму она получила в результате боевых действий, как партизан в социальной сфере она приравнена к военнослужащим, которые в период военной службы получили травму и стали инвалидами 2 группы.

В этой связи прокурор города направил в суд исковое заявление к территориальному управлению соцзащиты о признании за заявительницей права на выплату ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного ее здоровью, предусмотренной частью 13 статьи 3 Федерального закона от 07.11.2011 №306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», с момента ее прекращения.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

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