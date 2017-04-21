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Общество

Более 25 миллионов рублей долга перед банком выплатил пскович

21 октября 2016 года судебные приставы межрайонного отдела по исполнению особо важных исполнительных производств возбудили дело в отношении гражданина, который задолжал псковскому филиалу АО «Россельхозбанк» 25 миллионов рублей по нескольким кредитам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Псковской области.

«В качестве поручителей перед кредитной организацией у гражданина выступили 2 физических и 8 юридических лиц, - рассказала судебный пристав-исполнитель МОСП по ОВИП Татьяна Иванова. - Они-то и предоставили в качестве залога свое имущество - 2 легковых автомобиля, мостовой кран, земельный участок с жилым домом и нежилое здание с работающей линией по производству стеновых блоков. В обеспечение требования исполнительного документа на данное имущество мною в феврале 2017 года был наложен арест».

Должник в течение нескольких недель нашел необходимую сумму, понял, что он и его поручители могут лишиться имущества.

11 апреля из кредитной организации на имя судебного пристава-исполнителя МОСП по ОВИП Татьяны Ивановой поступило письмо, в котором содержались сведения о полном выполнении должником своих обязательств.

Таким образом, задолженность в размере 25 миллионов рублей была полностью погашена, а исполнительное производство окончено. 

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