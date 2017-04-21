За «Зелёный сертификат» могут побороться псковские предприятия

11:10, 21 апреля 2017, ПАИ

В Год экологии Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» запустила новый проект «Зелёный сертификат». Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, в рамках проекта будет проведена независимая экспертная оценка соответствия продукции, услуг, технологий и иных объектов качеству, заявленному производителем.

Целями проекта являются содействие потребителю в осознанном выборе и добросовестному производителю (продавцу) в продвижении собственной продукции, технологии, услуг; независимое экспертное сопровождение совершенствования производственного процесса с подтверждением заявленной модернизации производства. По итогам проекта участники получат свидетельство, подтверждающее, что фактическое качество и технологический процесс соответствуют заявленным.

Принять участие в проекте могут производители качественной пищевой продукции; предприятия, работающие в области обращения с твердыми коммунальными отходами; предприятия, ориентированные на модернизацию собственного производства; предприятия, ориентированные на продвижение и внедрение экологически чистых технологий. Свидетельства будут выданы в нескольких номинациях: «Зелёный сертификат – качество проверено», «Зелёный сертификат – производство проверено», «Зелёный сертификат – модернизация под контролем», «Зелёный сертификат – технология внедрена», «Соответствуют зелёному стандарту.

Вручение свидетельств состоится в феврале 2018 года на торжественном мероприятии в честь подведения итогов Года экологии и объявления результатов «Экологического рейтинга субъектов Российской Федерации» за 2017 год.

Дополнительная информация - на сайте https://www.greencertiFicate.ru/.