Нормативы градостроительного проектирования обсудят на сессии депутаты Псковской гордумы

10:41, 21 апреля 2017, ПАИ

28 апреля в 10:00 состоится очередная 81-я сессия Псковской городской Думы пятого созыва. В проект повестки дня сессии включены 27 вопросов, касающихся жизнедеятельности города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутаты обсудят изменения в бюджет Пскова на 2017 год и плановый период, в Положение о земельном налоге и в отдельные муниципальные правовые акты, вопрос об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования, о ратификации Соглашения о сотрудничестве между Псковом и Уфой.

Планируется также, что народные избранники рассмотрят вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, кадрам и другие.

