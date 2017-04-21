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Политика

Нормативы градостроительного проектирования обсудят на сессии депутаты Псковской гордумы

28 апреля в 10:00 состоится очередная 81-я сессия Псковской городской Думы пятого созыва. В проект повестки дня сессии включены 27 вопросов, касающихся жизнедеятельности  города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутаты обсудят изменения в бюджет Пскова на 2017 год и плановый период, в Положение о земельном налоге и в отдельные муниципальные правовые акты, вопрос об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования, о ратификации Соглашения о сотрудничестве между Псковом  и Уфой.

Планируется также, что народные избранники рассмотрят вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, кадрам и другие.
 

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