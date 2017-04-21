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Общество

Субсидии на благоустройство распределены между муниципалитетами Псковской области

Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства определил получателей бюджетных средств на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, общий объем финансирования проекта — 150 млн рублей.

Более 141 млн рублей будут направлены на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования во всех муниципальных образованиях региона, а 8,3 млн рублей — на обустройство мест массового отдыха населения. В последнем случае приоритет отдан тем муниципалитетам, районные центры которых являются городами с численностью населения от 9 до 25 тысяч человек. В этот список вошли пять муниципальных образований: Невельский, Опочецкий, Печорский, Островский и Порховский районы.

По поручению губернатора Псковской области Андрея Турчака к составлению и утверждению окончательного списка объектов, подлежащих ремонту, будут активно привлекаться жители и представители Общероссийского народного фронта. Граждане могут направлять свои предложения по благоустройству дворов, общественных территорий и парков в органы местного самоуправления до конца апреля — начала мая.

Проект «Формирование комфортной городской среды» рассчитан на 5 лет. Предложения жителей, не вошедшие в проект этого года, будут включены в программу на 2018–2022 годы, подчеркнули в Госкомитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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