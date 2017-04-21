Защиту интересов инвалидов в Псковской области обсудят участники форума прокуратуры

13:46, 21 апреля 2017, ПАИ

25 апреля в 15:00 состоится Второй открытый форум прокуратуры Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Темой форума станут «Актуальные вопросы защиты прав и законных интересов инвалидов на территории Псковской области: проблемы, пути решения».

В дискуссии примут участие прокурор региона Сергей Белов, первый заместитель губернатора Вера Емельянова, Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов и Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, представитель областного Собрания депутатов, руководители правоохранительных и контролирующих органов региона, государственных комитетов, представители общественных организаций, сотрудники аппарата прокуратуры области, а в режиме видеоконференции - горрайспецпрокуроры, руководители органов местного самоуправления.

В ходе форума будут затронуты проблемные вопросы создания в Псковской области доступной среды жизнедеятельности для инвалидов для обеспечения возможности их реабилитации и социальной адаптации в обществе, а также организации льготного лекарственного обеспечения.