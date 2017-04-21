0
16:22
Программа празднования в Пскове 72-й годовщины Великой Победы
15:54
«Ростелеком» повысил качество ТВ-изображения для абонентов в Псковской области
14:49
Бесплатные экскурсии организовали в Пскове в Международный день памятников
14:04
Мужчина на кухне – СПЕЦВЫПУСК к Празднику пирога: Барканник, губник и накрёпок (ФОТО, ВИДЕО)
13:08
Уголовное дело грозит сотруднику псковского Росреестра, зарегистрировавшему на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа»
12:10
Уважения псковичей пожелал работникам органов местного самоуправления Виктор Антонов
11:34
«Налоговые каникулы» предполагается ввести для псковских садоводств
Еще новости
Общество

Защиту интересов инвалидов в Псковской области обсудят участники форума прокуратуры

25 апреля в 15:00 состоится Второй открытый форум прокуратуры Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Темой форума станут «Актуальные вопросы защиты прав и законных интересов инвалидов на территории Псковской области: проблемы, пути решения».

В дискуссии примут участие прокурор региона Сергей Белов, первый заместитель губернатора Вера Емельянова, Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов и Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, представитель областного Собрания депутатов, руководители правоохранительных и контролирующих органов региона, государственных комитетов, представители общественных организаций, сотрудники аппарата прокуратуры области, а в режиме видеоконференции - горрайспецпрокуроры, руководители органов местного самоуправления.

В ходе форума будут затронуты проблемные вопросы создания в Псковской области доступной среды жизнедеятельности для инвалидов для обеспечения возможности их реабилитации и социальной адаптации в обществе, а также организации льготного лекарственного обеспечения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Программа празднования в Пскове 72-й годовщины Великой Победы
21 апреля 2017
Программа празднования в Пскове 72-й годовщины Великой Победы
«Ростелеком» повысил качество ТВ-изображения для абонентов в Псковской области
21 апреля 2017
«Ростелеком» повысил качество ТВ-изображения для абонентов в Псковской области
Бесплатные экскурсии организовали в Пскове в Международный день памятников
21 апреля 2017
Бесплатные экскурсии организовали в Пскове в Международный день памятников
Уголовное дело грозит сотруднику псковского Росреестра, зарегистрировавшему на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа»
21 апреля 2017
Уголовное дело грозит сотруднику псковского Росреестра, зарегистрировавшему на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа» 1
Уважения псковичей пожелал работникам органов местного самоуправления Виктор Антонов
21 апреля 2017
Уважения псковичей пожелал работникам органов местного самоуправления Виктор Антонов
«Налоговые каникулы» предполагается ввести для псковских садоводств
21 апреля 2017
«Налоговые каникулы» предполагается ввести для псковских садоводств
Субсидии на благоустройство распределены между муниципалитетами Псковской области
21 апреля 2017
Субсидии на благоустройство распределены между муниципалитетами Псковской области
День местного самоуправления отмечается 21 апреля в России
21 апреля 2017
День местного самоуправления отмечается 21 апреля в России

Идет загрузка...