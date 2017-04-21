Великолучанин ограбил собутыльника

11:53, 21 апреля 2017, ПАИ

В Великих Луках задержан молодой человек, подозреваемый в совершении грабежа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, в ночь на 20 апреля в квартире дома по улице Новоселенинской после совместного распития спиртного 25-летний ранее судимый горожанин открыто похитил у своего 46-летнего знакомого телевизор и барсетку с документами.

После этого гость скрылся. Он решил продать краденое и на вырученные деньги приобрести спиртные напитки.

Однако наряд патрульно-постовой службы полиции задержал подозреваемого по «горячим следам». Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.