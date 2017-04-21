0
13:08
Уголовное дело грозит сотруднику псковского Росреестра, зарегистрировавшему на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа»
08:10
В Пскове водитель сбил мальчика и скрылся с места ДТП
21:38
Петербургского смертника готовил житель Подмосковья
17:40
В Пскове сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемого в угоне такси
11:47
Водитель фуры из Псковской области попал в смертельное ДТП в Карелии
09:57
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ
12:56
Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
Еще новости
Происшествия

Великолучанин ограбил собутыльника

В Великих Луках задержан молодой человек, подозреваемый в совершении грабежа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, в ночь на 20 апреля в квартире дома по  улице Новоселенинской после совместного распития спиртного 25-летний ранее судимый  горожанин открыто похитил у своего 46-летнего знакомого телевизор и барсетку с документами.

После этого  гость скрылся. Он решил продать краденое и на вырученные деньги  приобрести спиртные напитки.

Однако наряд патрульно-постовой службы полиции задержал подозреваемого по «горячим следам». Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Уголовное дело грозит сотруднику псковского Росреестра, зарегистрировавшему на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа»
21 апреля 2017
Уголовное дело грозит сотруднику псковского Росреестра, зарегистрировавшему на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа» 1
В Пскове водитель сбил мальчика и скрылся с места ДТП
21 апреля 2017
В Пскове водитель сбил мальчика и скрылся с места ДТП
Петербургского смертника готовил житель Подмосковья
17 апреля 2017
Петербургского смертника готовил житель Подмосковья
В Пскове сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемого в угоне такси
15 апреля 2017
В Пскове сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемого в угоне такси 1
Водитель фуры из Псковской области попал в смертельное ДТП в Карелии
15 апреля 2017
Водитель фуры из Псковской области попал в смертельное ДТП в Карелии
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ
13 апреля 2017
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ 6
Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
12 апреля 2017
Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем 5
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Мужчина отстреливает котов в Порхове
12 апреля 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Мужчина отстреливает котов в Порхове 8

Идет загрузка...