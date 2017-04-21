Пострадавший в ДТП юный пскович вышел на дорогу из-за припаркованного транспорта

10:16, 21 апреля 2017, ПАИ

Пострадавший в ДТП в Пскове 8-летний мальчик вышел на проезжую часть из-за припаркованного транспортного средства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

Ранее сообщалось, что 20 апреля в Пскове на улице Коммунальной, 48, в районе мини-рынка «Нива», был совершен наезд на ребенка. Мальчик с травмами доставлен в Детскую областную больницу.

Водитель с места ДТП скрылся, предположительно, он управлял машиной черного цвета. Очевидцев и всех, обладающих какой-либо информацией по поводу этой аварии, просят обращаться по телефонам 66-16-49, 29-25-82, 29-25-83 или в дежурную часть по телефону 02.