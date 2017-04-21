Нетрезвого водителя задержала полиция в Стругах Красных

10:56, 21 апреля 2017, ПАИ

Полиция в Стругах Красных задержала водителя, повторно севшего за руль в нетрезвом состоянии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

19 апреля, вечером, в Стругах Красных у дома по улице Виноградова сотрудники полиции остановили машину ВАЗ-2107. Выяснилось, что автомобилем управлял 46-летний гражданин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту полиция проводит проверку.

Напомним, что согласно статье 264.1 Уголовного кодекса РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.