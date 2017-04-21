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Мужчина пострадал в ДТП с участием женщин-водителей в Псковском районе

 20 апреля в Псковском районе на 2-м километре дороги Неелово - Кудина Гора - Печоры с участием двух женщин-водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

46-летняя водитель автомобиля «Вольво» не обеспечила безопасный боковой интервал до движущейся во встречном направлении «Тойотой Камри» под управлением 41-летней женщины. В результате машины столкнулись.

Пострадал в аварии 62-летний пассажир. Он обратился в Псковскую областную больницу, госпитализация не потребовалась.

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