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Общество

Около 160 спортсменов примут участие в Чемпионате Псковской области по кроссу

23 апреля, в Опочке, пройдет Чемпионат Псковской области по легкоатлетическому кроссу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Комитета по физической культуре и спорту Псковской области.

По словам представителя Комитета, в соревнованиях примут участие около 160 спортсменов из Псковской области.

Забег по пересеченной местности пройдет на специальной трассе под Опочкой. Юноши должны будут преодолеть дистанцию в 3 километра, девушки – в 2 километра. Для мужчин подготовлена дистанция в 8 километров, для женщин – 5 километров. Также в кроссе могут участвовать ветераны. Женщинам требуется пробежать 3 километра, мужчинам – 5.

Старт намечен на 12:00.

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