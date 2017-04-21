Первенство области по фигурному катанию пройдет в Ледовом дворце Пскова

17:00, 21 апреля 2017, ПАИ

22 апреля в Ледовом дворце Пскова пройдет Первенство области по фигурному катанию на коньках среди младшего возраста «Юные звезды». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Комитета по физической культуре и спорту Псковской области.

Как рассказали в Комитете, на соревнованиях ожидается более 80 участников. Юные спортсмены от 7 до 11 лет покажут подготовленные номера, и должны будут выполнить спортивный разряд в своей возрастной категории. Первенство области проходит уже второй год.

Начало соревнований в 9:00.