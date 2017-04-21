За хранение метадона псковичка сядет в тюрьму на 4 года
Псковский городской суд признал местную жительницу виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Женщина приобрела метадон и хранила его до момента ее задержания сотрудниками ЛО МВД России на транспорте.
Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.