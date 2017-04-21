За хранение метадона псковичка сядет в тюрьму на 4 года

10:56, 21 апреля 2017, ПАИ

Псковский городской суд признал местную жительницу виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Женщина приобрела метадон и хранила его до момента ее задержания сотрудниками ЛО МВД России на транспорте.

Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.