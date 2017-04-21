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Общество

Победителей Чемпионата Псковской области по баскетболу определят 23 апреля

22 и 23 апреля в Великих Луках в спорткомплексе Академии физической культуры и спорта пройдет финал Чемпионата Псковской области по баскетболу среди мужских и женских команд. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Федерации баскетбола Псковской области Матвей Петров.

По его словам, в финальных играх примут участие мужские команды из Пскова, Великих Лук, Псковского и Дновского районов. В женской части Чемпионата за победу сразятся сборные из Пскова, Великих Лук, Островского и Локнянского районов.

22 апреля пройдут полуфинальные матчи, а 23 апреля состоится финал Чемпионата. Соревнования стартуют в 10:00.

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