Уважения псковичей пожелал работникам органов местного самоуправления Виктор Антонов

12:10, 21 апреля 2017, ПАИ

Исполняющий полномочия председателя областного Собрания депутатов Виктор Антонов поздравил работники органов местного самоуправления Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Виктор Антонов напомнил, что День местного самоуправления отмечается в России совсем недавно – с 2013 года. По его словам, учреждение Указом президента нового праздника демонстрирует понимание государством важности развития и укрепления местного самоуправления, как инструмента демократии и реализации прав граждан.

«Местное самоуправление – это власть шаговой доступности: сюда приходят люди за решением самых насущных вопросов, здесь в первую очередь ищут помощь в преодолении житейских проблем. Как тут не вспомнить слова Александра Солженицына: «Без правильно поставленного местного самоуправления не может быть добропрочной жизни, да само понятие «гражданской свободы» теряет смысл», - отметил первый вице-спикер областного Собрания.

Он подчеркнул, что работа в органах местного самоуправления требует большой отдачи сил, ответственности, профессионализма и, «самое главное, неравнодушного отношения к людям и земле, на которой живёшь».

Виктор Антонов поблагодарил ветеранов и тех, кто сегодня работает в муниципальных структурах, за достойный и честный труд и пожелал им уважения земляков, здоровья, счастья и благополучия.