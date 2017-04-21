Икону украл безработный из дачного дома в Опочецком районе

11:28, 21 апреля 2017, ПАИ

В Опочецком районе полиция по «горячим следам» раскрыла кражу из дачного дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в деревне Зуйково Опочецкого района путем взлома запоров из дачного дома и хозяйственных построек были похищены электродвигатель, сварочный аппарат, пусковое устройство для трактора, блок автомобильного двигателя, аккумулятор и кабель. Среди похищенного оказалась также икона, историко-художественную ценность которой предстоит установить. Причиненный ущерб уточняется.

Сотрудники МО МВД России «Опочецкий» в кратчайшие сроки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и по «горячим следам» установили личность подозреваемого, им оказался 28-летний ранее судимый, безработный житель поселка Идрица Себежского района. В ходе обыска похищенное у него изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.