Схему «нарезки» округов для проведения выборов в Псковскую гордуму планируется изменить

11:46, 21 апреля 2017, ПАИ

В схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Псковской городской Думы шестого созыва будут внесены коррективы. Депутаты обсудят предложенные изменения на 81-й сессии гордумы, которая состоится 28 апреля.

Как сообщил Псковскому агентству информации председатель ТИК Пскова Владимир Кротов, изменения в схему «нарезки» избирательных округов связаны с возможным появлением порядка 30 новых улиц, и этот вопрос также будет обсуждаться на предстоящей сессии.

«Это те улицы, которые до данного момента входят в поселки, например, Павшино. На этих улицах у нас нет ни избирателей, ни зарегистрированных домов, то есть у нас, в территориальной комиссии, нет ничего по этим улицам, нет ни одного регистрационного действия», - пояснил собеседник агентства и добавил, что вновь образованные улицы Пскова нужно будет включить в границы округов.